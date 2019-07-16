Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

3 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,63 12,94 -2,40
Anadolu Efes 19,39 19,83 -2,22
MLP Sağlık 10,29 10,42 -1,25
Metro Holding 0,94 0,95 -1,05
Kerevitaş Gıda 1,97 1,99 -1,01
Kordsa Teknik Tekstil 11,88 12,00 -1,00
İpek Doğal Enerji 4,65 4,69 -0,85
Koza Madencilik 6,17 6,22 -0,80
Türk Telekom 5,26 5,30 -0,75
Mavi Giyim 40,70 41,00 -0,73
Vestel 9,72 9,79 -0,72
Türk Traktör 30,52 30,70 -0,59
Tukaş 4,10 4,12 -0,49
Turkcell 13,25 13,30 -0,38
Çemtaş 5,84 5,86 -0,34
Arçelik 19,71 19,77 -0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Metro Holding, Anadolu Efes, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:33 Kaynak: AA
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