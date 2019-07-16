Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
3 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:33 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,63
|12,94
|-2,40
|Anadolu Efes
|19,39
|19,83
|-2,22
|MLP Sağlık
|10,29
|10,42
|-1,25
|Metro Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
| Kerevitaş Gıda
|1,97
|1,99
|-1,01
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,88
|12,00
|-1,00
|İpek Doğal Enerji
|4,65
|4,69
|-0,85
| Koza Madencilik
|6,17
|6,22
|-0,80
|Türk Telekom
|5,26
|5,30
|-0,75
|Mavi Giyim
|40,70
|41,00
|-0,73
|Vestel
|9,72
|9,79
|-0,72
|Türk Traktör
|30,52
|30,70
|-0,59
|Tukaş
|4,10
|4,12
|-0,49
|Turkcell
|13,25
|13,30
|-0,38
|Çemtaş
|5,84
|5,86
|-0,34
|Arçelik
|19,71
|19,77
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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