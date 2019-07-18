Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:27 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,55
|14,00
|-3,21
|T.S.K.B.
|0,80
|0,81
|-1,23
|Çemtaş
|5,76
|5,83
|-1,20
|Arçelik
|19,93
|20,16
|-1,14
|Metro Holding
|0,97
|0,98
|-1,02
|Enka İnşaat
|5,80
|5,85
|-0,85
|ICBC Turkey Bank
|3,61
|3,64
|-0,82
|İş Fin.Kir.
|2,86
|2,88
|-0,69
|MLP Sağlık
|10,66
|10,73
|-0,65
| Ford Otosan
|61,90
|62,30
|-0,64
|Şok Marketler
|9,90
|9,95
|-0,50
| Afyon Çimento
|4,13
|4,15
|-0,48
| Ereğli Demir Çelik
|7,41
|7,44
|-0,40
| Fenerbahçe Futbol
|7,52
|7,55
|-0,40
| Alarko Holding
|3,21
|3,22
|-0,31
|Türk Traktör
|30,84
|30,90
|-0,19
| Konya Çimento
|178,50
|178,80
|-0,17
|Turkcell
|13,26
|13,28
|-0,15
| Anadolu Grubu Holding
|10,83
|10,84
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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