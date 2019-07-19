Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kKaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kKaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding6,266,50-3,69
Otokar122,10123,00-0,73
İş Fin.Kir.2,832,85-0,70
Vakıflar Bankası4,884,91-0,61
Net Holding1,671,68-0,60
Türk Hava Yolları12,9813,04-0,46
Şok Marketler9,769,80-0,41
Anadolu Cam2,902,91-0,34
Gözde Girişim2,962,97-0,34
Ford Otosan63,0063,20-0,32
Halkbank6,416,43-0,31
Ege Endüstri538,00539,50-0,28
Netaş Telekom.7,227,24-0,28
Kordsa Teknik Tekstil11,9311,95-0,17
Ülker Bisküvi18,7618,79-0,16
Sasa Polyester6,316,32-0,16
Çelebi94,0094,10-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Otokar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:31 Kaynak: AA
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