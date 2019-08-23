Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,51 0,53 -3,77
İpek Doğal Enerji 5,77 5,88 -1,87
Tüpraş 131,50 134,00 -1,87
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,85 -1,18
Koza Madencilik 8,09 8,17 -0,98
İndeks Bilgisayar 7,34 7,41 -0,94
Gübre Fabrik. 4,08 4,11 -0,73
Enerjisa Enerji 5,90 5,94 -0,67
Park Elek.Madencilik 3,01 3,03 -0,66
Verusa Holding 14,73 14,80 -0,47
Polisan Holding 2,17 2,18 -0,46
Arçelik 17,12 17,19 -0,41
Yataş 5,39 5,41 -0,37
Enka İnşaat 5,51 5,53 -0,36
Türk Hava Yolları 11,23 11,24 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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