Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|67,90
|71,40
|-4,90
|Metro Holding
|1,26
|1,32
|-4,55
|Anadolu Efes
|23,88
|24,50
|-2,53
|Bim Mağazalar
|45,58
|46,68
|-2,36
|Şok Marketler
|10,44
|10,65
|-1,97
|Çemtaş
|5,24
|5,31
|-1,32
|Şekerbank
|0,95
|0,96
|-1,04
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,21
|-0,83
|Ülker Bisküvi
|18,39
|18,52
|-0,70
|Alarko GMYO
|43,68
|43,98
|-0,68
|Enerjisa Enerji
|5,86
|5,90
|-0,68
|Verusa Holding
|15,05
|15,12
|-0,46
|Hektaş
|15,64
|15,71
|-0,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|11,89
|-0,34
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|7,40
|-0,27
|Afyon Çimento
|4,15
|4,16
|-0,24
|MLP Sağlık
|13,55
|13,57
|-0,15