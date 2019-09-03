Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,90 71,40 -4,90 Metro Holding 1,26 1,32 -4,55 Anadolu Efes 23,88 24,50 -2,53 Bim Mağazalar 45,58 46,68 -2,36 Şok Marketler 10,44 10,65 -1,97 Çemtaş 5,24 5,31 -1,32 Şekerbank 0,95 0,96 -1,04 Emlak Konut GMYO 1,20 1,21 -0,83 Ülker Bisküvi 18,39 18,52 -0,70 Alarko GMYO 43,68 43,98 -0,68 Enerjisa Enerji 5,86 5,90 -0,68 Verusa Holding 15,05 15,12 -0,46 Hektaş 15,64 15,71 -0,45 Kordsa Teknik Tekstil 11,85 11,89 -0,34 İndeks Bilgisayar 7,38 7,40 -0,27 Afyon Çimento 4,15 4,16 -0,24 MLP Sağlık 13,55 13,57 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)