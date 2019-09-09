Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,61 1,85 -12,97
Çemaş Döküm 0,98 1,08 -9,26
Pegasus 63,35 65,95 -3,94
MLP Sağlık 13,70 13,84 -1,01
İş Fin.Kir. 2,18 2,20 -0,91
Enka İnşaat 5,62 5,67 -0,88
İttifak Holding 6,39 6,42 -0,47
Koza Altın 64,05 64,30 -0,39
Koza Madencilik 7,78 7,80 -0,26
Alarko Holding 4,22 4,23 -0,24
Migros Ticaret 20,52 20,56 -0,19
Şok Marketler 10,97 10,99 -0,18
İpek Doğal Enerji 5,92 5,93 -0,17
Anadolu Efes 23,68 23,72 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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