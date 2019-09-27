Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,29 1,30 -0,77 Türk Traktör 42,50 42,70 -0,47 Türk Telekom 5,80 5,82 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 3,11 3,12 -0,32 Coca Cola İçecek 33,92 34,00 -0,24 Tofaş Oto. Fab. 19,64 19,67 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)