Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,29 1,30 -0,77
Türk Traktör 42,50 42,70 -0,47
Türk Telekom 5,80 5,82 -0,34
Eczacıbaşı İlaç 3,11 3,12 -0,32
Coca Cola İçecek 33,92 34,00 -0,24
Tofaş Oto. Fab. 19,64 19,67 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Türk Traktör, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili Türk Telekom'dan İstanbul depremi sonrası yeni açıklama: Sorun sadece mobil iletişimi etkiledi Deprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:54:20. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]