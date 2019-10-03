Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,55
|0,57
|-3,51
|Tofaş Oto. Fab.
|21,58
|21,96
|-1,73
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,24
|-1,61
|Hektaş
|15,09
|15,28
|-1,24
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,95
|-1,05
|Ege Endüstri
|506,30
|510,30
|-0,78
|Doğuş Otomotiv
|8,95
|9,02
|-0,78
|Aksa
|9,57
|9,63
|-0,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,88
|12,96
|-0,62
|Bim Mağazalar
|49,52
|49,62
|-0,20
|Deva Holding
|6,86
|6,87
|-0,15
|Çelebi
|100,10
|100,20
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|15,19
|15,20
|-0,07