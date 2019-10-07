Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 13,04 13,60 -4,12 Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52 Galatasaray Sportif 1,62 1,65 -1,82 GSD Holding 0,93 0,94 -1,06 Deva Holding 6,79 6,85 -0,88 Coca Cola İçecek 34,42 34,72 -0,86 Ege Endüstri 501,00 505,20 -0,83 Ülker Bisküvi 20,72 20,86 -0,67 Enerjisa Enerji 6,24 6,28 -0,64 Kordsa Teknik Tekstil 12,74 12,82 -0,62 Metro Holding 1,96 1,97 -0,51 Alarko Holding 5,08 5,10 -0,39 Çelebi 104,00 104,40 -0,38 Anadolu Grubu Holding 14,96 15,01 -0,33 Gözde Girişim 3,63 3,64 -0,27 Global Yat. Holding 3,81 3,82 -0,26 Aksa 9,55 9,57 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)