Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31
İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02
TAV Havalimanları 23,90 24,14 -0,99
Yataş 5,77 5,81 -0,69
Kardemir (D) 2,02 2,03 -0,49
Şok Marketler 9,45 9,46 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]