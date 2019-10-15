Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31 ...
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|6,42
|6,64
|-3,31
|İttifak Holding
|3,90
|3,94
|-1,02
|TAV Havalimanları
|23,90
|24,14
|-0,99
|Yataş
|5,77
|5,81
|-0,69
|Kardemir (D)
|2,02
|2,03
|-0,49
|Şok Marketler
|9,45
|9,46
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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