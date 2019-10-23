Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,69 2,76 -2,54
Halk GMYO 0,89 0,90 -1,11
Bim Mağazalar 46,92 47,20 -0,59
Alarko Holding 4,57 4,58 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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