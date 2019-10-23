Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,76
|-2,54
|Halk GMYO
|0,89
|0,90
|-1,11
|Bim Mağazalar
|46,92
|47,20
|-0,59
| Alarko Holding
|4,57
|4,58
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor! Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek