Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,26 1,31 -3,82 ...
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,26
|1,31
|-3,82
|Trakya Cam
|3,03
|3,07
|-1,30
| İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,88
|-1,14
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|2,69
|-0,74
| Alarko Holding
|4,52
|4,54
|-0,44
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|4,92
|-0,41
|Anadolu Cam
|3,29
|3,30
|-0,30
| Tofaş Oto. Fab.
|21,86
|21,92
|-0,27
|Gübre Fabrik.
|5,24
|5,25
|-0,19
|Vestel
|10,58
|10,60
|-0,19
|Tukaş
|5,84
|5,85
|-0,17
|Aksa
|9,96
|9,97
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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