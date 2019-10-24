Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,26 1,31 -3,82 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,26 1,31 -3,82
Trakya Cam 3,03 3,07 -1,30
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,88 -1,14
Park Elek.Madencilik 2,67 2,69 -0,74
Alarko Holding 4,52 4,54 -0,44
Tümosan Motor ve Traktör 4,90 4,92 -0,41
Anadolu Cam 3,29 3,30 -0,30
Tofaş Oto. Fab. 21,86 21,92 -0,27
Gübre Fabrik. 5,24 5,25 -0,19
Vestel 10,58 10,60 -0,19
Tukaş 5,84 5,85 -0,17
Aksa 9,96 9,97 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Trakya Cam, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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