Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,37 6,85 -7,01 Metro Holding 2,20 2,32 -5,17 İhlas Holding 0,59 0,61 -3,28 Alarko Holding 4,68 4,76 -1,68 İhlas Gayrimenkul 0,72 0,73 -1,37 Doğuş Otomotiv 8,18 8,25 -0,85 Park Elek.Madencilik 2,56 2,58 -0,78 Otokar 138,90 139,90 -0,71 Fenerbahçe Futbol 16,55 16,65 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)