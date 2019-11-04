Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,37 6,85 -7,01 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,37 6,85 -7,01
Metro Holding 2,20 2,32 -5,17
İhlas Holding 0,59 0,61 -3,28
Alarko Holding 4,68 4,76 -1,68
İhlas Gayrimenkul 0,72 0,73 -1,37
Doğuş Otomotiv 8,18 8,25 -0,85
Park Elek.Madencilik 2,56 2,58 -0,78
Otokar 138,90 139,90 -0,71
Fenerbahçe Futbol 16,55 16,65 -0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, İhlas Holding, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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