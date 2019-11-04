Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,37 6,85 -7,01 ...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|6,37
|6,85
|-7,01
|Metro Holding
|2,20
|2,32
|-5,17
|İhlas Holding
|0,59
|0,61
|-3,28
|Alarko Holding
|4,68
|4,76
|-1,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,72
|0,73
|-1,37
|Doğuş Otomotiv
|8,18
|8,25
|-0,85
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|2,58
|-0,78
|Otokar
|138,90
|139,90
|-0,71
|Fenerbahçe Futbol
|16,55
|16,65
|-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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