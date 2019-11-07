Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,75
|-10,29
|MLP Sağlık
|15,36
|15,84
|-3,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|2,18
|-2,29
|Doğan Holding
|1,72
|1,75
|-1,71
|İpek Doğal Enerji
|6,17
|6,26
|-1,44
|Bera Holding
|3,83
|3,87
|-1,03
|Hektaş
|5,83
|5,89
|-1,02
|Kerevitaş Gıda
|2,74
|2,76
|-0,72
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,67
|-0,60
|Anadolu Cam
|3,40
|3,42
|-0,58
|Alarko GMYO
|54,75
|55,00
|-0,45
|Koza Madencilik
|8,37
|8,40
|-0,36
|Çelebi
|98,05
|98,25
|-0,20
|Çemtaş
|6,35
|6,36
|-0,16
|Otokar
|143,50
|143,60
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)