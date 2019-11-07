Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,57...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,57 1,75 -10,29
MLP Sağlık 15,36 15,84 -3,03
Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 2,18 -2,29
Doğan Holding 1,72 1,75 -1,71
İpek Doğal Enerji 6,17 6,26 -1,44
Bera Holding 3,83 3,87 -1,03
Hektaş 5,83 5,89 -1,02
Kerevitaş Gıda 2,74 2,76 -0,72
Galatasaray Sportif 1,66 1,67 -0,60
Anadolu Cam 3,40 3,42 -0,58
Alarko GMYO 54,75 55,00 -0,45
Koza Madencilik 8,37 8,40 -0,36
Çelebi 98,05 98,25 -0,20
Çemtaş 6,35 6,36 -0,16
Otokar 143,50 143,60 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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