Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,79 1,85 -3,24 Enerjisa Enerji 7,24 7,31 -0,96 Tüpraş 122,20 123,30 -0,89 Deva Holding 8,00 8,06 -0,74 Bera Holding 4,01 4,03 -0,50 Tümosan Motor ve Traktör 5,45 5,47 -0,37 Enka İnşaat 5,78 5,79 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)