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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,79 1,85 -3,24 ...
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,79
|1,85
|-3,24
|Enerjisa Enerji
|7,24
|7,31
|-0,96
|Tüpraş
|122,20
|123,30
|-0,89
|Deva Holding
|8,00
|8,06
|-0,74
|Bera Holding
|4,01
|4,03
|-0,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|5,47
|-0,37
|Enka İnşaat
|5,78
|5,79
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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