Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81
TAV Havalimanları 27,02 27,32 -1,10
Albaraka Türk 1,33 1,34 -0,75
Anadolu Cam 3,59 3,61 -0,55
Park Elek.Madencilik 2,96 2,97 -0,34
Pegasus 74,10 74,35 -0,34
Türk Telekom 6,81 6,83 -0,29
İskenderun Demir Çelik 6,90 6,92 -0,29
Enerjisa Enerji 7,10 7,12 -0,28
Aksa Enerji 3,57 3,58 -0,28
Coca Cola İçecek 34,64 34,66 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Anadolu Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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