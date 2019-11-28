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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 ...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,19
|15,47
|-1,81
|TAV Havalimanları
|27,02
|27,32
|-1,10
| Albaraka Türk
|1,33
|1,34
|-0,75
|Anadolu Cam
|3,59
|3,61
|-0,55
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|2,97
|-0,34
|Pegasus
|74,10
|74,35
|-0,34
|Türk Telekom
|6,81
|6,83
|-0,29
| İskenderun Demir Çelik
|6,90
|6,92
|-0,29
|Enerjisa Enerji
|7,10
|7,12
|-0,28
| Aksa Enerji
|3,57
|3,58
|-0,28
| Coca Cola İçecek
|34,64
|34,66
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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