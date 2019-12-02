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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,77 0,78 -1,28 ...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|MLP Sağlık
|15,35
|15,47
|-0,78
|Bim Mağazalar
|45,96
|46,00
|-0,09
|Otokar
|149,40
|149,50
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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