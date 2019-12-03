Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 3,17 3,34 -5,09
Galatasaray Sportif 2,20 2,25 -2,22
Fenerbahçe Futbol 15,88 16,21 -2,04
Mavi Giyim 45,42 46,36 -2,03
Koç Holding 20,40 20,70 -1,45
Anadolu Efes 21,78 22,08 -1,36
İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25
Otokar 149,90 151,50 -1,06
Kardemir (D) 2,44 2,46 -0,81
Tüpraş 122,10 123,00 -0,73
Sasa Polyester 6,53 6,57 -0,61
Bim Mağazalar 45,94 46,22 -0,61
Ereğli Demir Çelik 8,22 8,27 -0,60
Petkim 3,59 3,61 -0,55
Doğan Holding 1,83 1,84 -0,54
Güneş Sigorta 1,91 1,92 -0,52
Coca Cola İçecek 35,32 35,50 -0,51
Bera Holding 3,69 3,70 -0,27
Ford Otosan 64,15 64,30 -0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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