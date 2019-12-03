Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,17
|3,34
|-5,09
|Galatasaray Sportif
|2,20
|2,25
|-2,22
|Fenerbahçe Futbol
|15,88
|16,21
|-2,04
|Mavi Giyim
|45,42
|46,36
|-2,03
|Koç Holding
|20,40
|20,70
|-1,45
|Anadolu Efes
|21,78
|22,08
|-1,36
|İhlas Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|Otokar
|149,90
|151,50
|-1,06
|Kardemir (D)
|2,44
|2,46
|-0,81
|Tüpraş
|122,10
|123,00
|-0,73
|Sasa Polyester
|6,53
|6,57
|-0,61
|Bim Mağazalar
|45,94
|46,22
|-0,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,22
|8,27
|-0,60
|Petkim
|3,59
|3,61
|-0,55
|Doğan Holding
|1,83
|1,84
|-0,54
|Güneş Sigorta
|1,91
|1,92
|-0,52
|Coca Cola İçecek
|35,32
|35,50
|-0,51
|Bera Holding
|3,69
|3,70
|-0,27
|Ford Otosan
|64,15
|64,30
|-0,23