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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,77 18,40 -8,86 ...
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|16,77
|18,40
|-8,86
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,13
|-1,88
|Vestel
|12,79
|12,96
|-1,31
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,54
|-1,30
|Mavi Giyim
|49,24
|49,80
|-1,12
|Doğan Holding
|1,90
|1,91
|-0,52
|Otokar
|145,40
|146,10
|-0,48
|İş Fin.Kir.
|3,15
|3,16
|-0,32
|MLP Sağlık
|14,24
|14,28
|-0,28
| Koza Altın
|75,85
|76,00
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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