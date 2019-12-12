Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,77 18,40 -8,86 Odaş Elektrik 2,09 2,13 -1,88 Vestel 12,79 12,96 -1,31 Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30 Mavi Giyim 49,24 49,80 -1,12 Doğan Holding 1,90 1,91 -0,52 Otokar 145,40 146,10 -0,48 İş Fin.Kir. 3,15 3,16 -0,32 MLP Sağlık 14,24 14,28 -0,28 Koza Altın 75,85 76,00 -0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)