Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,77 18,40 -8,86 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,77 18,40 -8,86
Odaş Elektrik 2,09 2,13 -1,88
Vestel 12,79 12,96 -1,31
Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30
Mavi Giyim 49,24 49,80 -1,12
Doğan Holding 1,90 1,91 -0,52
Otokar 145,40 146,10 -0,48
İş Fin.Kir. 3,15 3,16 -0,32
MLP Sağlık 14,24 14,28 -0,28
Koza Altın 75,85 76,00 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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