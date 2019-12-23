Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,27 2,35 -3,40 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,27 2,35 -3,40
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 2,73 -1,83
Gözde Girişim 4,80 4,86 -1,23
Garanti Bankası 10,77 10,84 -0,65
Kerevitaş Gıda 3,17 3,19 -0,63
İş Fin.Kir. 3,26 3,28 -0,61
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,85 -0,54
Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,68 -0,52
Enka İnşaat 6,14 6,17 -0,49
Parsan 15,47 15,54 -0,45
Global Yat. Holding 4,62 4,64 -0,43
Vakıflar Bankası 5,08 5,10 -0,39
Afyon Çimento 6,09 6,11 -0,33
Şok Marketler 10,21 10,23 -0,20
Halkbank 5,68 5,69 -0,18
Türk Hava Yolları 13,74 13,76 -0,15
Akbank 8,12 8,13 -0,12
ASELSAN 19,15 19,17 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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