Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,27
|2,35
|-3,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|2,73
|-1,83
|Gözde Girişim
|4,80
|4,86
|-1,23
|Garanti Bankası
|10,77
|10,84
|-0,65
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|3,19
|-0,63
|İş Fin.Kir.
|3,26
|3,28
|-0,61
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|1,85
|-0,54
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|26,68
|-0,52
|Enka İnşaat
|6,14
|6,17
|-0,49
|Parsan
|15,47
|15,54
|-0,45
|Global Yat. Holding
|4,62
|4,64
|-0,43
|Vakıflar Bankası
|5,08
|5,10
|-0,39
|Afyon Çimento
|6,09
|6,11
|-0,33
|Şok Marketler
|10,21
|10,23
|-0,20
|Halkbank
|5,68
|5,69
|-0,18
|Türk Hava Yolları
|13,74
|13,76
|-0,15
|Akbank
|8,12
|8,13
|-0,12
|ASELSAN
|19,15
|19,17
|-0,10