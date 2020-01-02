Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71
Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29
Pegasus 85,35 86,40 -1,22
Mavi Giyim 57,20 57,90 -1,21
İndeks Bilgisayar 9,59 9,70 -1,13
Gözde Girişim 5,10 5,14 -0,78
Karsan Otomotiv 1,57 1,58 -0,63
Ford Otosan 70,45 70,85 -0,56
Logo Yazılım 60,55 60,80 -0,41
Vakıflar Bankası 5,49 5,51 -0,36
Gübre Fabrik. 9,01 9,04 -0,33
Coca Cola İçecek 38,58 38,70 -0,31
Brisa 9,49 9,51 -0,21
Şok Marketler 10,74 10,76 -0,19
Anadolu Hayat Emek. 6,83 6,84 -0,15
Aksa 13,68 13,70 -0,15
İskenderun Demir Çelik 8,00 8,01 -0,12
Koç Holding 20,30 20,32 -0,10
Bim Mağazalar 46,64 46,66 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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