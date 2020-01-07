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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koç Holding 19,95 20,08 -0,65 ...
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koç Holding
|19,95
|20,08
|-0,65
|Aksigorta
|6,16
|6,20
|-0,65
|Arçelik
|21,28
|21,38
|-0,47
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|6,56
|-0,30
|Alkim Kimya
|37,22
|37,26
|-0,11
|Tüpraş
|123,30
|123,40
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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