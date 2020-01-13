Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20
Otokar 159,70 160,30 -0,37
Tofaş Oto. Fab. 26,96 27,02 -0,22
Bim Mağazalar 48,46 48,56 -0,21
Gözde Girişim 5,39 5,40 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Otokar, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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