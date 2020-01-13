Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20 ...
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|24,64
|24,94
|-1,20
|Otokar
|159,70
|160,30
|-0,37
| Tofaş Oto. Fab.
|26,96
|27,02
|-0,22
|Bim Mağazalar
|48,46
|48,56
|-0,21
|Gözde Girişim
|5,39
|5,40
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika 120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor Son dakika: Türkiye'nin risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde