Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20 Otokar 159,70 160,30 -0,37 Tofaş Oto. Fab. 26,96 27,02 -0,22 Bim Mağazalar 48,46 48,56 -0,21 Gözde Girişim 5,39 5,40 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)