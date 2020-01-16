Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 77,20 82,40 -6,31 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 77,20 82,40 -6,31
Güneş Sigorta 2,55 2,65 -3,77
Çelebi 104,40 106,00 -1,51
Bizim Mağazaları 12,22 12,38 -1,29
Otokar 167,90 170,00 -1,24
Brisa 9,31 9,40 -0,96
Borusan Mannesmann 13,32 13,43 -0,82
Mavi Giyim 59,35 59,75 -0,67
Karel Elektronik 17,23 17,32 -0,52
Tüpraş 123,00 123,60 -0,49
TAV Havalimanları 29,56 29,70 -0,47
Türk Traktör 59,30 59,55 -0,42
Çemtaş 8,53 8,56 -0,35
Eczacıbaşı İlaç 3,98 3,99 -0,25
Yataş 8,50 8,51 -0,12
Koza Altın 77,50 77,55 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Pegasus, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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