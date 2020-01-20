Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen 14 Hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,35 18,74 -2,08 Mavi Giyim 59,85 60,95 -1,80 Sabancı Holding 10,42 10,54 -1,14 Aksigorta 6,79 6,86 -1,02 Odaş Elektrik 2,60 2,62 -0,76 Tat Gıda 7,37 7,42 -0,67 Hektaş 9,86 9,92 -0,60 Bizim Mağazaları 11,91 11,96 -0,42 Coca Cola İçecek 43,92 44,06 -0,32 Gözde Girişim 5,16 5,17 -0,19 Otokar 165,70 166,00 -0,18 Türk Telekom 7,99 8,00 -0,12 Şok Marketler 11,02 11,03 -0,09 Bim Mağazalar 49,50 49,54 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)