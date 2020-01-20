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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 14 HisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Klimasan Klima18,3518,74-2,08...
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen 14 Hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,35
|18,74
|-2,08
|Mavi Giyim
|59,85
|60,95
|-1,80
|Sabancı Holding
|10,42
|10,54
|-1,14
|Aksigorta
|6,79
|6,86
|-1,02
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,62
|-0,76
|Tat Gıda
|7,37
|7,42
|-0,67
|Hektaş
|9,86
|9,92
|-0,60
|Bizim Mağazaları
|11,91
|11,96
|-0,42
| Coca Cola İçecek
|43,92
|44,06
|-0,32
|Gözde Girişim
|5,16
|5,17
|-0,19
|Otokar
|165,70
|166,00
|-0,18
|Türk Telekom
|7,99
|8,00
|-0,12
|Şok Marketler
|11,02
|11,03
|-0,09
|Bim Mağazalar
|49,50
|49,54
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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