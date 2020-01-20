Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Düşen 14 HisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Klimasan Klima18,3518,74-2,08...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen 14 HisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima18,3518,74-2,08
Mavi Giyim59,8560,95-1,80
Sabancı Holding10,4210,54-1,14
Aksigorta6,796,86-1,02
Odaş Elektrik2,602,62-0,76
Tat Gıda7,377,42-0,67
Hektaş9,869,92-0,60
Bizim Mağazaları11,9111,96-0,42
Coca Cola İçecek43,9244,06-0,32
Gözde Girişim5,165,17-0,19
Otokar165,70166,00-0,18
Türk Telekom7,998,00-0,12
Şok Marketler11,0211,03-0,09
Bim Mağazalar49,5049,54-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz
Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]