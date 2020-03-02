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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,71 12,00 -2,42 ...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,71
|12,00
|-2,42
|Bim Mağazalar
|47,50
|48,04
|-1,12
|Enka İnşaat
|6,41
|6,43
|-0,31
| Tofaş Oto. Fab.
|26,48
|26,56
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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