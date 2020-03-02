Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,71 12,00 -2,42 Bim Mağazalar 47,50 48,04 -1,12 Enka İnşaat 6,41 6,43 -0,31 Tofaş Oto. Fab. 26,48 26,56 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)