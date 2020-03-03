Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10
Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55
Ford Otosan 79,55 80,00 -0,56
Doğuş Otomotiv 10,28 10,30 -0,19
Coca Cola İçecek 44,82 44,88 -0,13
Aksa 7,80 7,81 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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