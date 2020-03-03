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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 ...
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko Holding
|5,61
|5,85
|-4,10
|Karsan Otomotiv
|1,90
|1,97
|-3,55
| Ford Otosan
|79,55
|80,00
|-0,56
| Doğuş Otomotiv
|10,28
|10,30
|-0,19
| Coca Cola İçecek
|44,82
|44,88
|-0,13
|Aksa
|7,80
|7,81
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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