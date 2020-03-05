Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|9,20
|9,39
|-2,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,30
|13,56
|-1,92
|TAV Havalimanları
|19,83
|20,12
|-1,44
|Deva Holding
|9,68
|9,80
|-1,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,44
|11,55
|-0,95
|Otokar
|154,60
|155,80
|-0,77
|Karel Elektronik
|14,45
|14,54
|-0,62
|Tüpraş
|99,95
|100,50
|-0,55
|Tat Gıda
|6,53
|6,56
|-0,46
|Ege Endüstri
|652,70
|655,00
|-0,35
|Trakya Cam
|3,44
|3,45
|-0,29
|Koza Madencilik
|11,25
|11,28
|-0,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,54
|7,56
|-0,26
|Erbosan
|20,56
|20,60
|-0,19
|Alarko Holding
|5,47
|5,48
|-0,18
|Çelebi
|91,00
|91,15
|-0,16
|Alkim Kimya
|50,30
|50,35
|-0,10