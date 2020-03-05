Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 9,20 9,39 -2,02 Kordsa...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 9,20 9,39 -2,02
Kordsa Teknik Tekstil 13,30 13,56 -1,92
TAV Havalimanları 19,83 20,12 -1,44
Deva Holding 9,68 9,80 -1,22
Eczacıbaşı Yatırım 11,44 11,55 -0,95
Otokar 154,60 155,80 -0,77
Karel Elektronik 14,45 14,54 -0,62
Tüpraş 99,95 100,50 -0,55
Tat Gıda 6,53 6,56 -0,46
Ege Endüstri 652,70 655,00 -0,35
Trakya Cam 3,44 3,45 -0,29
Koza Madencilik 11,25 11,28 -0,27
Anadolu Hayat Emek. 7,54 7,56 -0,26
Erbosan 20,56 20,60 -0,19
Alarko Holding 5,47 5,48 -0,18
Çelebi 91,00 91,15 -0,16
Alkim Kimya 50,30 50,35 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Kordsa, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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