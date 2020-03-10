Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,43 17,70 -1,53 Enka İnşaat 6,35 6,41 -0,94 Türk Traktör 54,65 55,05 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)