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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,43 17,70 -1,53 ...
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|17,43
|17,70
|-1,53
|Enka İnşaat
|6,35
|6,41
|-0,94
|Türk Traktör
|54,65
|55,05
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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