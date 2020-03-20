Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,79...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 6,79 6,87 -1,16
Klimasan Klima 11,11 11,21 -0,89
Tofaş Oto. Fab. 17,16 17,25 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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