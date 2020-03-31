Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 4,12 4,23 -2,60 Mavi Giyim 33,52 34,00 -1,41 Koza Altın 61,10 61,80 -1,13 Bizim Mağazaları 9,44 9,51 -0,74 Turkcell 12,32 12,40 -0,65 Migros Ticaret 22,70 22,80 -0,44 Adana Çimento (A) 7,12 7,14 -0,28 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,46 16,50 -0,24 Anadolu Hayat Emeklilik 5,18 5,19 -0,19 Bim Mağazalar 50,05 50,10 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)