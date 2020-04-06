Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 50,55 50,75 -0,39 Şok Marketler 9,48 9,50 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)