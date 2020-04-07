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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 6,37 6,41 -0,62 Selçuk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|6,37
|6,41
|-0,62
| Selçuk Ecza Deposu
|7,23
|7,27
|-0,55
|Şok Marketler
|9,40
|9,45
|-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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