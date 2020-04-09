Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97
Brisa 7,48 7,53 -0,66
Özak GMYO 2,40 2,41 -0,41
Anadolu Hayat Emeklilik 5,38 5,40 -0,37
Aksa 6,19 6,21 -0,32
Bim Mağazalar 50,20 50,30 -0,20
Tofaş Oto. Fabrikaları 18,43 18,46 -0,16
Adana Çimento (A) 7,49 7,50 -0,13
Sasa Polyester 9,10 9,11 -0,11
Alkim Kimya 50,55 50,60 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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