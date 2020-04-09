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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ford Otosan
|57,35
|58,50
|-1,97
|Brisa
|7,48
|7,53
|-0,66
|Özak GMYO
|2,40
|2,41
|-0,41
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,38
|5,40
|-0,37
|Aksa
|6,19
|6,21
|-0,32
|Bim Mağazalar
|50,20
|50,30
|-0,20
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,43
|18,46
|-0,16
| Adana Çimento (A)
|7,49
|7,50
|-0,13
| Sasa Polyester
|9,10
|9,11
|-0,11
|Alkim Kimya
|50,55
|50,60
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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