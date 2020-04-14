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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 6,49 6,69 -2,99 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|6,49
|6,69
|-2,99
|Net Holding
|1,81
|1,86
|-2,69
|Reysaş GMYO
|6,47
|6,60
|-1,97
|Alkim Kimya
|48,96
|49,28
|-0,65
|Klimasan Klima
|15,92
|15,97
|-0,31
|Gübre Fabrikaları
|15,22
|15,25
|-0,20
| İskenderun Demir Çelik
|6,59
|6,60
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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