Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 22,80 23,66 -3,63 Tat Gıda 7,15 7,41 -3,51 Bizim Mağazaları 11,26 11,61 -3,01 Eczacıbaşı Yatırım 10,02 10,31 -2,81 Eczacıbaşı İlaç 4,70 4,80 -2,08 Koza Altın 70,70 72,00 -1,81 Hektaş 11,49 11,69 -1,71 Migros Ticaret 28,90 29,40 -1,70 Koza Madencilik 11,47 11,63 -1,38 Gübre Fabrik. 14,65 14,75 -0,68 İpek Doğal Enerji 10,43 10,49 -0,57 Kerevitaş Gıda 3,59 3,61 -0,55 Şok Marketler 9,65 9,70 -0,52 Anadolu Grubu Holding 15,93 15,99 -0,38 Selçuk Ecza Deposu 7,48 7,50 -0,27 MLP Sağlık 13,08 13,10 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır)