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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 22,80...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,80
|23,66
|-3,63
|Tat Gıda
|7,15
|7,41
|-3,51
|Bizim Mağazaları
|11,26
|11,61
|-3,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|10,31
|-2,81
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|4,80
|-2,08
| Koza Altın
|70,70
|72,00
|-1,81
|Hektaş
|11,49
|11,69
|-1,71
|Migros Ticaret
|28,90
|29,40
|-1,70
|Koza Madencilik
|11,47
|11,63
|-1,38
|Gübre Fabrik.
|14,65
|14,75
|-0,68
|İpek Doğal Enerji
|10,43
|10,49
|-0,57
| Kerevitaş Gıda
|3,59
|3,61
|-0,55
|Şok Marketler
|9,65
|9,70
|-0,52
| Anadolu Grubu Holding
|15,93
|15,99
|-0,38
| Selçuk Ecza Deposu
|7,48
|7,50
|-0,27
|MLP Sağlık
|13,08
|13,10
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:36 Kaynak: AA
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