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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 49,68 51,90 -4,28 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|49,68
|51,90
|-4,28
| Anadolu Grubu Holding
|15,56
|15,76
|-1,27
|TAV Havalimanları
|19,85
|20,10
|-1,24
|Gübre Fabrikaları
|14,36
|14,50
|-0,97
|Eczacıbaşı İlaç
|4,53
|4,57
|-0,88
|Tüpraş
|86,60
|87,20
|-0,69
|Reysaş GMYO
|6,28
|6,31
|-0,48
|Çelebi
|78,50
|78,85
|-0,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|9,95
|-0,40
|Koç Holding
|14,96
|15,02
|-0,40
|Sabancı Holding
|7,75
|7,78
|-0,39
|Akbank
|5,77
|5,79
|-0,35
|Klimasan Klima
|15,52
|15,57
|-0,32
|Çemtaş
|6,78
|6,80
|-0,29
|Deva Holding
|10,83
|10,86
|-0,28
| Selçuk Ecza Deposu
|7,27
|7,29
|-0,27
|Ereğli Demir Çelik
|8,21
|8,23
|-0,24
|Tekfen Holding
|14,17
|14,20
|-0,21
|MLP Sağlık
|12,94
|12,95
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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