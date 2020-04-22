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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 49,98 51,50 -2,95 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|49,98
|51,50
|-2,95
| İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,97
|-1,29
|Ereğli Demir Çelik
|8,09
|8,19
|-1,22
|Pegasus
|49,06
|49,64
|-1,17
|Yataş
|6,39
|6,46
|-1,08
|Mavi Giyim
|39,00
|39,36
|-0,91
|Aygaz
|10,31
|10,40
|-0,87
|Anadolu Efes
|18,23
|18,29
|-0,33
| Ford Otosan
|59,20
|59,35
|-0,25
| Ege Endüstri
|571,50
|572,80
|-0,23
| Coca Cola İçecek
|37,62
|37,70
|-0,21
|Arçelik
|15,29
|15,31
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:57 Kaynak: AA
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