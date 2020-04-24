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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 18,23...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|18,23
|18,96
|-3,85
|Pegasus
|46,82
|48,68
|-3,82
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|8,10
|-1,73
| Ford Otosan
|58,20
|59,10
|-1,52
|Şişe Cam
|5,17
|5,24
|-1,34
|Aselsan
|26,44
|26,78
|-1,27
| İskenderun Demir Çelik
|6,78
|6,84
|-0,88
|Trakya Cam
|3,51
|3,54
|-0,85
|Reysaş GMYO
|6,07
|6,12
|-0,82
|Good-Year
|4,12
|4,15
|-0,72
|Türk Hava Yolları
|10,30
|10,37
|-0,68
|İş GMYO
|1,51
|1,52
|-0,66
|Hektaş
|12,54
|12,62
|-0,63
|Koç Holding
|14,69
|14,76
|-0,47
|Aygaz
|10,21
|10,25
|-0,39
|Otokar
|126,00
|126,40
|-0,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|3,32
|-0,30
|Vestel
|11,78
|11,81
|-0,25
|Anadolu Efes
|18,12
|18,16
|-0,22
|Enka İnşaat
|6,38
|6,39
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:42 Kaynak: AA
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