Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 18,23 18,96 -3,85 Pegasus 46,82 48,68 -3,82 Ereğli Demir Çelik 7,96 8,10 -1,73 Ford Otosan 58,20 59,10 -1,52 Şişe Cam 5,17 5,24 -1,34 Aselsan 26,44 26,78 -1,27 İskenderun Demir Çelik 6,78 6,84 -0,88 Trakya Cam 3,51 3,54 -0,85 Reysaş GMYO 6,07 6,12 -0,82 Good-Year 4,12 4,15 -0,72 Türk Hava Yolları 10,30 10,37 -0,68 İş GMYO 1,51 1,52 -0,66 Hektaş 12,54 12,62 -0,63 Koç Holding 14,69 14,76 -0,47 Aygaz 10,21 10,25 -0,39 Otokar 126,00 126,40 -0,32 İş Fin.Kir. 3,31 3,32 -0,30 Vestel 11,78 11,81 -0,25 Anadolu Efes 18,12 18,16 -0,22 Enka İnşaat 6,38 6,39 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)