Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 74,60 75,30 -0,93 Ülker Bisküvi 24,10 24,20 -0,41 Bim Mağazalar 55,80 56,00 -0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)