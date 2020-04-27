Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 74,60 75,30 -0,93 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 74,60 75,30 -0,93
Ülker Bisküvi 24,10 24,20 -0,41
Bim Mağazalar 55,80 56,00 -0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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