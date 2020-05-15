Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,22 15,77 -9,83 Deva Holding 18,89 19,58 -3,52 Petkim 3,50 3,54 -1,13 Gübre Fabrikaları 18,38 18,57 -1,02 Eczacıbaşı Yatırım 11,89 12,00 -0,92 Sabancı Holding 8,12 8,19 -0,85 Arçelik 14,90 15,01 -0,73 İş Yatırım Menkul Değerler 5,57 5,60 -0,54 Koç Holding 15,00 15,06 -0,40 Eczacıbaşı İlaç 5,70 5,72 -0,35 Turkcell 13,41 13,44 -0,22 Aksa Enerji 4,67 4,68 -0,21 ASELSAN 29,16 29,22 -0,21 Tüpraş 82,35 82,50 -0,18 Ereğli Demir Çelik 7,99 8,00 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)