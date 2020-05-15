Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,22 15,77 -9,83 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,22
|15,77
|-9,83
|Deva Holding
|18,89
|19,58
|-3,52
|Petkim
|3,50
|3,54
|-1,13
|Gübre Fabrikaları
|18,38
|18,57
|-1,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,89
|12,00
|-0,92
|Sabancı Holding
|8,12
|8,19
|-0,85
|Arçelik
|14,90
|15,01
|-0,73
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,57
|5,60
|-0,54
|Koç Holding
|15,00
|15,06
|-0,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|5,72
|-0,35
|Turkcell
|13,41
|13,44
|-0,22
| Aksa Enerji
|4,67
|4,68
|-0,21
|ASELSAN
|29,16
|29,22
|-0,21
|Tüpraş
|82,35
|82,50
|-0,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,99
|8,00
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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