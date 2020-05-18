Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,32 14,20 -6,20 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,32
|14,20
|-6,20
|Deva Holding
|18,39
|18,90
|-2,70
|Reysaş GMYO
|4,89
|4,96
|-1,41
| Albaraka Türk
|1,32
|1,33
|-0,75
|İpek Doğal Enerji
|13,83
|13,90
|-0,50
|Tüpraş
|81,80
|81,90
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:38 Kaynak: AA
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