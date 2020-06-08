Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan486,80493,50-1,36Global...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan486,80493,50-1,36
Global Yatırım Holding3,503,54-1,13
Bim Mağazalar65,6566,40-1,13
Anadolu Hayat Emeklilik6,696,74-0,74
Koza Altın73,9574,50-0,74
Tofaş Oto Fabrikası23,5223,66-0,59
İpek Doğal Enerji14,4914,56-0,48
Turkcell14,5014,57-0,48
Sabancı Holding9,089,12-0,44
Tat Gıda8,968,99-0,33
Aksigorta6,706,72-0,30
Enerjisa Enerji8,338,35-0,24
Ford Otosan67,1567,30-0,22
Çelebi86,9587,05-0,11
Koza Madencilik12,0512,06-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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