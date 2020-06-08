Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 486,80 493,50 -1,36 Global Yatırım Holding 3,50 3,54 -1,13 Bim Mağazalar 65,65 66,40 -1,13 Anadolu Hayat Emeklilik 6,69 6,74 -0,74 Koza Altın 73,95 74,50 -0,74 Tofaş Oto Fabrikası 23,52 23,66 -0,59 İpek Doğal Enerji 14,49 14,56 -0,48 Turkcell 14,50 14,57 -0,48 Sabancı Holding 9,08 9,12 -0,44 Tat Gıda 8,96 8,99 -0,33 Aksigorta 6,70 6,72 -0,30 Enerjisa Enerji 8,33 8,35 -0,24 Ford Otosan 67,15 67,30 -0,22 Çelebi 86,95 87,05 -0,11 Koza Madencilik 12,05 12,06 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)