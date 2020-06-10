Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 25,16 25,56 -1,56 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|25,16
|25,56
|-1,56
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,25
|-1,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|65,00
|-0,85
|Logo Yazılım
|71,95
|72,50
|-0,76
| Albaraka Türk
|1,50
|1,51
|-0,66
|Koç Holding
|17,39
|17,50
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,61
|-0,62
|İpek Doğal Enerji
|14,59
|14,67
|-0,55
|Klimasan Klima
|16,32
|16,40
|-0,49
|Sabancı Holding
|9,02
|9,04
|-0,22
| Coca Cola İçecek
|41,36
|41,44
|-0,19
|Çelebi
|83,70
|83,85
|-0,18
|Aygaz
|11,19
|11,20
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:35 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor