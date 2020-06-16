Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 36,20 36,46 -0,71 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|36,20
|36,46
|-0,71
| Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|8,82
|-0,68
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|6,00
|-0,67
|Deva Holding
|18,29
|18,35
|-0,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,48
|13,49
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:27 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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