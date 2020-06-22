Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,81 14,26 -3,16 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,81
|14,26
|-3,16
|Turkcell
|16,56
|16,95
|-2,30
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,72
|-1,16
|Çemtaş
|8,18
|8,26
|-0,97
| Anadolu Grubu Holding
|19,27
|19,45
|-0,93
|Akçansa
|12,41
|12,52
|-0,88
| Aksa Enerji
|4,94
|4,98
|-0,80
|Otokar
|141,90
|143,00
|-0,77
| Ege Endüstri
|620,80
|625,10
|-0,69
|ASELSAN
|32,50
|32,72
|-0,67
|Ülker Bisküvi
|24,80
|24,96
|-0,64
|Global Yatırım Holding
|3,87
|3,88
|-0,26
|Aksa
|7,34
|7,35
|-0,14
|Logo Yazılım
|77,80
|77,90
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:29 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı