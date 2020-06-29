Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 76,80 78,15 -1,73 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 76,80 78,15 -1,73
Doğuş Otomotiv 15,88 16,09 -1,31
Bim Mağazalar 69,05 69,80 -1,07
Tekfen Holding 17,08 17,21 -0,76
Pegasus 53,70 54,05 -0,65
Reysaş GMYO 5,10 5,13 -0,58
Ford Otosan 71,15 71,55 -0,56
Anadolu Hayat Emeklilik 7,26 7,30 -0,55
Gübre Fabrikaları 26,16 26,30 -0,53
Mavi Giyim 46,58 46,82 -0,51
Yataş 8,31 8,35 -0,48
Anadolu Cam 4,64 4,66 -0,43
Ülker Bisküvi 23,94 24,02 -0,33
Soda Sanayii 6,11 6,13 -0,33
Türk Hava Yolları 12,43 12,47 -0,32
Türk Traktör 78,25 78,50 -0,32
Turkcell 16,49 16,54 -0,30
Petkim 4,24 4,25 -0,24
Bizim Mağazaları 19,26 19,30 -0,21
Türk Telekom 8,08 8,09 -0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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