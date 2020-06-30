Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 20,10...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Anadolu Grubu Holding
|20,10
|20,40
|-1,47
|Sarkuysan
|6,92
|7,02
|-1,42
|Otokar
|149,90
|151,80
|-1,25
|Borusan Mannesmann
|11,75
|11,87
|-1,01
|Klimasan Klima
|16,30
|16,37
|-0,43
| Tofaş Oto Fabrikası
|25,16
|25,22
|-0,24
| Doğuş Otomotiv
|15,84
|15,87
|-0,19
|Vakıflar Bankası
|5,37
|5,38
|-0,19
|Soda Sanayii
|6,12
|6,13
|-0,16
|Halkbank
|6,54
|6,55
|-0,15
|Tekfen Holding
|17,05
|17,07
|-0,12
|Koç Holding
|17,72
|17,74
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:23 Kaynak: AA
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