Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 20,10 20,40 -1,47 Sarkuysan 6,92 7,02 -1,42 Otokar 149,90 151,80 -1,25 Borusan Mannesmann 11,75 11,87 -1,01 Klimasan Klima 16,30 16,37 -0,43 Tofaş Oto Fabrikası 25,16 25,22 -0,24 Doğuş Otomotiv 15,84 15,87 -0,19 Vakıflar Bankası 5,37 5,38 -0,19 Soda Sanayii 6,12 6,13 -0,16 Halkbank 6,54 6,55 -0,15 Tekfen Holding 17,05 17,07 -0,12 Koç Holding 17,72 17,74 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)