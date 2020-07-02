Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44
Aygaz 12,13 12,18 -0,41
Türk Hava Yolları 12,28 12,30 -0,16
Koza Altın 83,70 83,75 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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