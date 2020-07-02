Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko GMYO
|15,78
|15,85
|-0,44
|Aygaz
|12,13
|12,18
|-0,41
|Türk Hava Yolları
|12,28
|12,30
|-0,16
| Koza Altın
|83,70
|83,75
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:29 Kaynak: AA
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