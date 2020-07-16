Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,30 2,34 -1,71 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

(BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 2,30 2,34 -1,71
Halk GMYO 2,56 2,59 -1,16
Özak GMYO 4,86 4,91 -1,02
Bim Mağazalar 70,30 70,95 -0,92
MLP Sağlık 20,90 21,00 -0,48
Oyak Çimento 9,21 9,25 -0,43
Enerjisa Enerji 8,75 8,77 -0,23
Soda Sanayii 7,19 7,20 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
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17:38
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