Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,30 2,34 -1,71 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|2,34
|-1,71
|Halk GMYO
|2,56
|2,59
|-1,16
|Özak GMYO
|4,86
|4,91
|-1,02
|Bim Mağazalar
|70,30
|70,95
|-0,92
|MLP Sağlık
|20,90
|21,00
|-0,48
|Oyak Çimento
|9,21
|9,25
|-0,43
|Enerjisa Enerji
|8,75
|8,77
|-0,23
|Soda Sanayii
|7,19
|7,20
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:53 Kaynak: AA
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